Konya'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
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Konya'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

08.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:08
Konya'da otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Şamlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BLA 67 plakalı otomobil, yoldan çıkarak iki metre derinliğindeki şarampole düştü.

Devriye gezen jandarma ekipleri, güzergahta seyir halindeyken kaza yapan aracı gördü.

Jandarmanın haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Batuhan Akbulut ile Mehmet Uysal, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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