Konya'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Yılmaz idaresindeki 34 RB 1851 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 11. kilometresindeki Karadiken Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Takla atarak karşı şeride geçen ve şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Pakize Çiğdem Yılmaz, Zeynep Alya, Elif Simay, Ayşe Miray ve Özlem Horoz yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar