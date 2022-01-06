Konya'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Konya'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erkan Üçler İdaresindeki 06 KB 321 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hatice (70), Meliha (67), Nafiye (44) ve Safiye Üçler (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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