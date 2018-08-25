Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Özkan Yıldız (38) idaresindeki 35 DA 2317 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Araçta bulunan Nazire Yıldız (13), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ile Muammer (12) ve Dursun Yıldız (46) ile Şaban Balcı (17), ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından morga konuldu.