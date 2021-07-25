Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İlyas Özçelik idaresindeki 07 AYV 26 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunun Yarma Mahallesi civarında, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Özçelik hayatını kaybetti, araçtaki aileden 3 kişi de yaralandı.

Durumu ağır olduğu öğrenirken yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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