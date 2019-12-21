Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AEE 603 plakalı otomobil, Seydişehir -Beyşehir kara yolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, Mehmet Karaboyun (30), Fatih Karaboyun (22) ile Özgür Çiftçi (25) ağır yaralandı.
Devrilen aracın altında sıkışan Mehmet Karaboyun, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Karaboyun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.