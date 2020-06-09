Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:30

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Efe idaresindeki 42 UG 774 plakalı otomobil, Engilli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Bir ağaca çarparak durabilen araçtaki sürücü Efe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Efe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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