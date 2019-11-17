Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler » Güncel » Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:00
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Çukurlu (41) idaresindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, Zengen Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Otomobildeki Leyla Çukurlu (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Ahmet Çukurlu da yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et