Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. yönetimindeki 42 NE 679 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 34 BVT 142 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücü İbrahim B.(23) ile bu araçta bulunan T.Ç.(22), F.Ç.(24) ve Z.K.(20) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA