Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı
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Akşehir, Konya, Güncel

Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. yönetimindeki 42 NE 679 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 34 BVT 142 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücü İbrahim B.(23) ile bu araçta bulunan T.Ç.(22), F.Ç.(24) ve Z.K.(20) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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