Konya'da otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Taraşcı yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Can E. (21) idaresindeki 34 ADF 103 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 UU 734 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken 34 ADF 103 plakalı otomobil sürücüsü Onur Can E. yaralandı. Sürücü kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA