Konya'da otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
07.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:22
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ereğli-Konya kara yolunun 4. kilometresinde Orhan Gülsoy idaresindeki 42 CRP 24 plakalı süt tanker ile Hasan Yaşa'nın kullandığı 42 AHL 368 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Hasan Yaşa ve otomobilde bulunan Mustafa Yaramış yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay