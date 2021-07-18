Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 42 GE 401 plakalı otomobil ile Ahmed El Dal El Mısrı idaresindeki plakasız motosiklet, Ahmet Baran Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada Suriye uyruklu oldukları öğrenilen motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Hamza Jader yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu