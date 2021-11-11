Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi Ankara-Konya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunu okula götüren Metin K. idaresindeki 60 EC 961 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AJE 134 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu M.C.K. (15) yaralandı. Yaralı baba oğul olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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