Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da bir otomobille cam taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
30.08.2020 02:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 03:12

Konya'da bir otomobille cam taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesinde, şehir merkezine doğru ilerleyen Mustafa Yıldız (19) idaresindeki 42 AFY 419 plakalı otomobil, aynı yönde giden K.K. idaresindeki 42 EEG plakalı cam yüklü kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı kurtulan otomobildeki M.Ç ile A.E. ve kamyonet sürücüsü K.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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