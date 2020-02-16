Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ayla Şen idaresindeki 42 AFB 428 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolu Kargacı mevkisinde beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mustafa Acar, Ethem Eken ve Aslı Şen yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ayla Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.