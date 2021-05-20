Konya'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
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Konya'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Konya'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir'e bağlı Taraşcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 07 JH 446 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına vurarak savruldu. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.K. ve O.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
Konya'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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