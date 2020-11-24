Konya'da "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Konya'da "otomobil dolandırıcılığı" operasyonunda 5 zanlı yakalandı

24.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:27
Konya'da

Konya'da internet üzerinden satılığa çıkarılan araçların sahiplerini, alıcı gibi davranarak dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da internet üzerinden satılığa çıkarılan araçların sahiplerini, alıcı gibi davranarak dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olan mağdurların ifadesine başvurdu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Mustafa İ. (46), Bedri T. (49), Oktay Y. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K'yi (38) gözaltına aldı.

Güven oluşturmak için büro açmışlar

Kod ad kullanarak çeşitli alışveriş siteleri üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşlarla iletişime geçtiği öğrenilen şüphelilerin, satış konusunda anlaştıktan sonra güven oluşturmak için satıcıları bürolarına çağırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, noterdeki işlemleri ise kapanma saatine denk getirip satıcıya 5 bin lira nakit vererek, geriye kalanı senet karşılığında tamamlamaya ikna ettikleri, aldıkları araçları da başkalarına satarak hızla elden çıkardıkları belirlendi.

Örgüt üyelerinin bu yöntemle, 7 vatandaştan araç alarak, 600 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları saptandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyerek ticaret yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Boydan da çek" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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