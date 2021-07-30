Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İsmet Dikbıyık idaresindeki 06 CKF 727 plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile Mira Ok, Mustafa Yiğit Tekin, Fahrican, Sevim ve Talha Dikbıyık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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