Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

16.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:29
Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (34) idaresindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi İsmail Kayası Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.K. ile araçta bulunan M.Y. (54), E.Y. (26), H.Y. (57) ve Ö.K. (36) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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