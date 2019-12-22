Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:24
Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı

'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Veyis (53) yönetimindeki 42 ZR 906 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akdağ ile otomobildeki eşi Meryem Akdağ (52) ve Abdurrahman Kireç (38) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
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