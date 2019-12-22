Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Veyis Akdağ (53) yönetimindeki 42 ZR 906 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akdağ ile otomobildeki eşi Meryem Akdağ (52) ve Abdurrahman Kireç (38) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırdı.