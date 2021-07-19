Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karşı şeride devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karşı şeride devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Karayolu'nun 8. kilometresinde Sertaç Erdoğan idaresindeki 42 B 7520 plakalı otomobil, ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Taklalar atarak karşı şeride geçen otomobil, yol üzerinde ters döndü.

Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki Abdi Kuru kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobilin Beyşehir Belediyesi'ne ait hizmet aracı olduğu ve içerisindekilerin ise Karaburun Plajı'nda çalışan Belediye görevlileri olduğu öğrenildi.

Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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