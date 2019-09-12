Konya'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye Mahallesi kavşağı yakınlarında, Muhammet Kenan Demir yönetimindeki 06 DV 0346 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Nezaket Sarı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.