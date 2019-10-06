Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.10.2019 20:14
Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolunun 2. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Ümmügülsüm Cindere (13) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsün Cindere, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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