Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı
Konya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muammer Ayvacı (46) idaresindeki 42 APB63 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'nün (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi.
Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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