Konya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
17.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:24
Konya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Velat Yalçın idaresindeki 35 HL 585 plakalı otomobil, Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Nizamettin Yıldız (29) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile bir kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan