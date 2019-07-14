Konya'da otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Konya'da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde, otogar yönüne giden Y.G. idaresindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, bariyerleri aşıp Mobilyacılar alt geçidine düştü.
Yaralanan sürücü Y.G. ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılarının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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