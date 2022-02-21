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Konya'da otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Konya'da otomobil alev alev yandı Konya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

KONYA (İHA) - - Konya'da otomobil alev alev yandı

KONYA - Konya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü yangını yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi alınamayan 32 SP 227 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'da otomobil alev alev yandı

Konya'da otomobil alev alev yandı

Konya'da otomobil alev alev yandı

Konya'da otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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