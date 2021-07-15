KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı.

KONYA'da, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. R.H. yönetimindeki 42 AIS 903 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Veysel Karani Caddesi'nde, refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Otomobilin sürücüsü R.H. ile araçtaki F.G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü R.H., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. F.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Kadir Doğulu Levent Yüksel
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KONYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:22:58. #1.16#

title