Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.
Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.
R.H. idaresindeki 42 AIS 903 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi'nde, refüjde bulunan ağaca çarptı.
Kazada, sürücü R.H. ile araçtaki F.G. yaralandı.
Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler