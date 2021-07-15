Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

R.H. idaresindeki 42 AIS 903 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi'nde, refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada, sürücü R.H. ile araçtaki F.G. yaralandı.

Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan R.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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