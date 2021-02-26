Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu
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Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu

26.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:27
Konya'da otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü araçtaki dinlenme kabininde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Batman seferini yapan firmaya ait otobüsün şoförü Enver Taş (55), uyumak için araçtaki dinlenme kabinine geçti.

Karapınar ilçesindeki dinlenme tesisine giren otobüsü kullanan diğer şoför, arkadaşını uyandırmak amacıyla açtığı kabinde Taş'ı hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoförün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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