Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mehmet E. idaresindeki 09 U 0399 plakalı belediye otobüsü, Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Gülhan'a (57) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Gülhan'ın cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü Mehmet E, gözaltına alındı.