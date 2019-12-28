Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü
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Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

28.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:26
Konya'da otobüs yayaya çaptı: 1 ölü

'nın ilçesinde, otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet E. idaresindeki 09 U 0399 plakalı belediye otobüsü, Ilgın Meslek Yüksek Okulu yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Gülhan'a (57) çarptı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Gülhan'ın cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Mehmet E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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