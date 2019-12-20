Konya'da oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunundaki oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunundaki oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçede Ramazan Arısoy'a ait oto lastik tamirhanesinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, tamirhanenin çatısına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Yangında tamirhane, hasar gördü.