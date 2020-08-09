Konya'da otel bahçesinde yangın paniği Konya'da otel bahçesinde düğün sırasında konfetilerden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'da otel bahçesinde düğün sırasında konfetilerden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin bahçesinde düğün sırasında kullanılan konfetilerden dolayı çalılıklara ateş sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yoğun dumandan etkilenenler ise otel dışına çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla iljgili soruşturma başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından düğünün devam ettiği öğrenildi. Otelin bahçesinde çıkan yangın havadan da görüntülendi. - KONYA

Kaynak: İHA