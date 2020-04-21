Konya'da ortaokul öğrencilerinden dünya çocuklarına mesaj Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri dünya çocuklarına mesaj yolladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri dünya çocuklarına mesaj yolladı.

Mahmut Esat Ortaokulu, kurucusu olduğu "My Work My Life" eTwinning projesi kapsamında dünya çocuklarına seslendi.

Okul Müdürü Süleyman Boztepe, konuya ilişkin açıklamasında, "Kasım ayından bu yana yürüttüğümüz projede bu ay dünya çocuklarına ilişkin etkinliğimizi yaptık. 'Her şey Çocukç' adlı etkinlikle öğrenciler dünyadaki arkadaşlarına mesaj yolladı.

Emeği geçen öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA