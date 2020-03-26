Konya'da ortaokul öğrencilerden videoyla "Evde kal" çağrısı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evde sürdüren ortaokul öğrencileri, hazırladıkları videoyla salgına karşı "evde kalınması" çağrısında bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerini evde sürdüren ortaokul öğrencileri, hazırladıkları videoyla salgına karşı "evde kalınması" çağrısında bulundu.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu öğrencileri, İngilizce ve sınıf öğretmenleri Ebru Demir'in öncülüğünde, 1 dakika 42 saniyelik video hazırladı.

Videoda, öğrencilerin "Ölmek istemiyorsak, tedbirini al, evde kal.", "Dışarıya çıkmadan birçok can kurtarabiliriz, lütfen evde kal.", "Canım sıkılıyor diye dışarı çıkma, kendi mezarını kendi elinle kazma, evde kal.", "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir.", "Evde kalmak nefessiz kalmaktan daha kötü değildir.", "Toplum sağlığı için kendini eve kapat, lütfen evde kal." sözleri dikkati çekti.

Ebru Demir, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayat eve sığar" paylaşımının ardından farkındalık videosu hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Videonun sosyal medya hesaplarında kısa sürede büyük beğeni topladığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bununla, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan selametle çıkması için yürütülen çalışmalara bir küçük katkı da biz sunmak istedik. Öğrencilerimizle el ele verip, evde kalmamız gerektiğine dair toplumsal mesajların yer aldığı bu videoyu hazırladık. Herkesin yaşaması, sağlığını kaybetmemesi için yapılan bu çağrılara toplumumuzun tüm kesimlerinin kulak vermesini bekliyoruz."

Kaynak: AA