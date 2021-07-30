Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı
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Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı

Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı.

Konya'da ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılması yasaklandı.

Konya Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığının dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ve yardımlaşma konusunda bazı kararlar aldı.

Buna göre, Konya'daki Kent Ormanı ve mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda ormanlara girişler, her türlü piknik yapılması 31.07.2021- 30.09.2021 tarihleri arasında yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, ormanlardaki sürü sahipleri ile taş ocağı ve madencilik faaliyetleriyle uğraşanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ormanlık alandaki şantiyeler içinde çalışanların muaf olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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