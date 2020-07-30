Konya'da orman yangını -2 Konya'da orman yangınıKONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Konya'da orman yangını

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi Topandız mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazözle bölgeye gitti. Yangına müdahalede bulunan ekiplere Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyünce Antalya'dan gelen yangın söndürme helikopterleri bölgeye sık sık su boşaltıyor. Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Muhammet SIDAL/ BEYŞEHİR, (Konya),(DHA)-

Kaynak: DHA