Konya'da orman yangını Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Dumanlı Mahallesi'ndeki Kavaklı bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Rüzgarın etkisi ve bölgenin sarp kayalıklı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınamaması üzerine Antalya'dan gelen yangın söndürme uçağı ve helikopterler de yangına müdahalede bulundu.

Yangın bölgesinde keçi otlatan besici Ömer Akın, gazetecilere, dağlık alanda yükselen dumanı görerek yetkililere haber verdiğini söyledi.

Akın, "Buraya Manavgat'tan geldim, burada ailemle hayvan otlatıyorum. Burası çok engebeli bir arazi, o yüzden çalışmalar çok zor yürütülüyor." dedi.

Gündüz saatlerinde söndürme çalışmaları için bölgeye gelen uçak ve helikopterler, havanın kararması üzerine bölgeden ayrıldı.

Dağlık ve sarp araziye sahip bölgede söndürme çalışmaları karadan çok sayıda personel, arazöz, itfaiye ve iş makinesi ile güçlükle yürütülüyor.

Kaynak: AA