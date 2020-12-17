Konya'da orman muhafaza memuru korona virüse yenik düştü
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Konya'da orman muhafaza memuru korona virüse yenik düştü

17.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:11
Konya'da orman muhafaza memuru korona virüse yenik düştü

Konya'da görev yapan orman muhafaza memuru yakalandığı korona virüse (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Konya'da görev yapan orman muhafaza memuru yakalandığı korona virüse (Covid-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde uzun yıllardır orman muhafaza memuru olarak görev yaparken rahatsızlanan 57 yaşındaki Mehmet Çot, yaptırdığı testinin pozitif çıkması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavi gören Çot, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Görev yaptığı teşkilat içerisinde de çok sevilen Çot'un ölümü kurumda ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye yol açtı. Cenazesi doğum yeri olan Beyşehir'in Gölyaka Mahallesi'ne getirilen evli ve 4 çocuk babası Çot, burada kılınan cenaze namazının ardından Gölyaka Mahalle Mezarlığına defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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