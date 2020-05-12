Konya'da organik çilek üretiminin merkezine büyükşehirden fide desteği Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, organik çilek üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Hüyük ilçesinde üreticilere çilek fideleri dağıtacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, organik çilek üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Hüyük ilçesinde üreticilere çilek fideleri dağıtacağı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem fidelerin merkez ve dış mahallelerde üreticilere dağıtılmak üzere 23 mahalle muhtarına teslim edildiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ilçedeki tarımsal faaliyetlere verdiği katkıdan teşekkür etti.

İlçenin Türkiye'de son yıllarda yaptığı hamle ile organik çilek üretiminde birinci sıraya yerleştiğini ve çilek üretiminin her geçen yıl yörede büyük bir ivme kazanarak önemli bir noktaya geldiğini anlatan Çiğdem, yörenin bu konumuna gelmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile devlet desteklerinin önemli olduğunu söyledi.

İlçede geçen yıl organik çilek üretimi rekoltesinin 70 milyon lira gibi önemli bir rakama ulaştığını vurgulayan Çiğdem, bu rakamların Türkiye şartlarına bakıldığında iyi olduğunu belirtti.

Hüyük Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlkay Ceylan da, ilçenin çilek diyarı olduğunu vurgulayarak, " 'Üretmek bizden, destek büyükşehirden' diyoruz. Bu desteklerin sürekli olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA