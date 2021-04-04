Konya'da online kişiye özel spor eğitimi
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Konya'da online kişiye özel spor eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konya'da online kişiye özel spor eğitimi

Konya'da Büyükşehir Belediyesi korona virüs döneminde spordan uzak kalan, spor yapma imkanı bulamayanlar için Türkiye'nin en kapsamlı online spor uygulamasını hayata geçirdi.

Konya'da Büyükşehir Belediyesi korona virüs döneminde spordan uzak kalan, spor yapma imkanı bulamayanlar için Türkiye'nin en kapsamlı online spor uygulamasını hayata geçirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını 7'den 70'e herkesi olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler ve yasaklar neticesinde spor salonlarına gidilemedi. Bireyler, pandemi döneminde spordan uzak kaldı ve kilo aldı. Pandemide alışveriş, öğrencilerin dersleri ve bir çok çalışan vatandaş da işlerini online olarak yaparken, yasaklar nedeniyle evlerde kalan vatandaşlar için Konya Büyükşehir Belediyesi online spor eğitimleri başlattı. Uzman 24 spor eğitmeni, 4 doğum pilates uzmanı, 7 diyetisyen eşliğinde başta Konya olmak üzere Türkiye geneli, Almanya, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda sporsever online spor hizmetlerinden yararlanıyor. Bu spor eğitimleri online yapılırken kişiye özel eğitimlerde üyeler birbirini görmezken sadece eğitmen hocaları görüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, online spor eğitimlerine katılan vatandaşlara pilates topu, matt (pilates minderi) ve direnç bandından oluşan pilates seti ders ekipmanlarını hediye olarak veriyor. Ders grupları, vücut kitle indeksine ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre oluşturuluyor. Sporseverlere sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan uygulamaya yurt içinden ve yurt dışından ilgi gösteren üyeler, kendilerine ücretsiz gönderilen spor aletleriyle hem spor yapıyor hem kişiye özel diyetisyen hizmeti ile sağlıklı yaşamın keyfini çıkarıyor.

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye'de internet üzerinden bir spor programı başlattık"

Pandemi döneminin en önemli problemlerinden birinin kapalı ve hareketsiz kalmak olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu problemi çözmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye'de internet üzerinden bir spor programı başlattık. Programımıza 2 bin 500 kişi katılıyor. Spor malzemelerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdik ve online olarak Türkiye'nin her yerinden insanlar, hocalarımız eşliğinde spor yapma imkanı buluyor" dedi.

Türkiye'nin en kapsamlı spor uygulamasında üyelere spor eğitimlerinin yanında randevulu olarak kişiye özel diyetisyen hizmeti de veriliyor. Hamile seansları ile de katılan anne adaylarının rahat bir hamilelik ve doğum süreci geçirmesine olanak sağlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Online Spor Eğitimine kayıtlar www.sporkonya.com.tr adresinden alınıyor. Programda kadın-erkek ayrı olmak üzere; 11'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seans dilimleriyle haftanın her günü 09.00-21.40 saatleri arasında katılmak isteyen herkese hizmet veriliyor.

Pandemi döneminde hareketsiz kalmamak ve sağlıklı yaşamak için online spor uygulamasına katılan üyeler ise, uzaktan verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA

Konya'da online kişiye özel spor eğitimi
Konya'da online kişiye özel spor eğitimi
Konya'da online kişiye özel spor eğitimi
Konya'da online kişiye özel spor eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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