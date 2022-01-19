Olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor
Konya'da tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezinden Ankara istikametine geçiş kontrollü sağlanıyor.
ANKARA (AA) - Konya'da tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezinden Ankara istikametine geçiş kontrollü sağlanıyor.
Akşam saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle şehirlerarası yollarda trafikte aksamalar yaşanıyor.
Konya-Ankara kara yolunda, trafik ekipleri kamyon ve tırların geçişine izin vermezken, diğer araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.
Trafik ekipleri, yol emniyeti konusunda sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan, Konya Bilim Merkezi önünden ASELSAN Konya kavşağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.