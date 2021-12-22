Konya'da ölümle tehdit ettiği ailesinin evine silahla gelen zanlı adliyede
Konya'da telefonla aradığı ailesini öldürmekle tehdit ederek silahla eve geldiği sırada polis ekiplerince yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
KONYA (AA) - Konya'da telefonla aradığı ailesini öldürmekle tehdit ederek silahla eve geldiği sırada polis ekiplerince yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak'ta oturan annesi F.Ö'yü arayarak, "Eve geliyorum, sizi öldüreceğim" diye tehditte bulunup, eve geldiği sırada polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Musa Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Olay
İddiaya göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö, dün cep telefonuyla annesi F.Ö'yü arayarak, öldürme tehdidinde bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine polis, bir süre sonra tabancayla eve gelen zanlıyı etkisiz hale getirmişti.
Emniyete götürülen şüphelinin, "kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ateşli silah bulundurmak" gibi 8 suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri