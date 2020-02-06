Konya'da ölümle sonuçlanan komşu kavgası davası

06.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:50

Konya'da bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin davada, sanıkların yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müşteki sanık Yahya Yandıateş, sanık Ali Yandıateş ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan 18 yaşından küçük müşteki sanık N.A, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Yahya Yandıateş'in, Bektaş Aslıvar'ı "kasten öldürdüğü", müşteki sanık N.A'ya karşı da "kasten öldürmeye teşebbüste bulunduğu" gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, Ali Yandıateş'in, müşteki Polat Aslıvar'a silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, müşteki sanık N.A'nın, sanık Yahya Yandıateş'e yönelik "yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar, tutuksuz sanık Kazım Nenğ'in, Polat Aslıvar'a karşı "yaralama" eyleminden 4 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanıklar Latif A, Güven Y, Yusuf N. ve Kazım U'nun ise üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerini talep etti.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Perçemli Sokak'ta, 9 Nisan 2018'de, komşu aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Nizamettin, Bektaş ve Polat Aslıvar ile karşı taraftan Yahya Yandıateş yaralanmıştı. Yaralılardan Bektaş Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri aynı gün Güven Y. ile Kazım U'yu gözaltına almış, Yahya Yandıateş, olaydan bir hafta sonra karakola giderek teslim olmuştu.

Ali Yandıateş ise 23 Mayıs 2018'de bir araca binerken yakalanmış, olay yerinde bulunan 21 kovandan 19'unun bu araçta ele geçirilen silaha ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA