Konya'da öldürülen üniversite öğrencisinin kafa kemiklerinde kırıklar tespit edildi
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Konya'da öldürülen üniversite öğrencisinin kafa kemiklerinde kırıklar tespit edildi

Konya'da tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürüldüğü ileri sürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23) otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen hasar sebebiyle...

Konya'da öldürülen üniversite öğrencisinin kafa kemiklerinde kırıklar tespit edildi
08.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:59

Konya'da tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürüldüğü ileri sürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23) otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen hasar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta, eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Demirel'in ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Demirle'in, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu bildirilerek, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen hasara bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, baş bölgesinde yoğun bir kanama oluştuğu, dirsek, el, diz ve diz altında yaralar ile sol omzundan dirseğe kadar sıyrık bulunduğu da belirtildi.

Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duyması üzerine bir arkadaşıyla ablasının Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'taki kayınpederi Hüseyin K'nin evine gittiği ve burada tartıştığı iddia edilmişti.

Kavgaya dönüşen olayda baba Hüseyin K. (71) ile oğulları Adil (48) ve İsa K'nin (46), demir çubuk ve sopalarla Demirel'i darbettiği öne sürülmüş, Konya Numune Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İsa K. ve kardeşi Adil K. ile babaları Hüseyin K, polis ekiplerince 27 Mayıs'ta gözaltına alınmış, iki kardeş tutuklanırken baba Hüseyin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Konya 1.Sulh Ceza Hakimliği, Hüseyin K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, karara yapılan itirazın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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