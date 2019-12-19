Konya'da "Okulumda Kan'panya Var" işbirliği protokolü imzalandı

19.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:34

Konya İnsan Mektebi Kültür Davamız kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Konya Kan Bağışı Merkezi ile hazırlanan "Okulumda Kan'panya Var' işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Vali Yardımcısı Hasan Karakaş'ın onayı ile hayata geçirilen "Okulumda Kan'panya Var" işbirliği protokolü, taraflar adına İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler tarafından imzalandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemi konusunda okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerde farkındalık oluşturmanın yanında protokolde, öğrencilerin kan bağışı konusunda edindikleri farkındalığı velilere aktarmaları ve toplumsal bilincin artırılması da hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kaynak: AA