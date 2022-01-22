Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da okuldan çaldığı elektronik eşyaları satan 3 zanlı tutuklandı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da okuldan çaldıkları elektronik eşyaları başkalarına satan 3 zanlı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da okuldan çaldıkları elektronik eşyaları başkalarına satan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir imam hatip ortaokulundan, 40 bin lira değerindeki elektronik eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin F.O, S.K. ve M.A. olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çaldıkları iki dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini O.E'ye sattıkları tespit edildi.

Polis, okuldan çalınan elektronik eşyaları O.E'den alarak, okula teslim etti.

Yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title