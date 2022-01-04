Konya'da okul servis fiyatlarında düzenleme

KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya il ve ilçelerinde okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıklayarak, en kısa mesafenin 2 bin 760 lira, en uzun mesafenin de 3 bin 300 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Yapılan düzenleme hakkında açıklamada bulunan Başkan Muharrem Karabacak, "İşletme maliyetleri, motorin fiyatlarına gelen artışlar dikkate alınarak okul servis taşıma ücretlerinde yüzde 20'lik yeniden değerleme zorunluluğu hasıl olmuştur. Buna göre; 0-3 kilometreye kadar 2 bin 760 lira, 0-6 kilometreye kadar 2 bin 940 lira, 0-12 kilometreye kadar 3 bin 60 lira, 0-20 kilometreye kadar 3 bin 300 lira olarak düzenlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti ise 840 TL olarak düzenlenmiştir" dedi.

Başkan Karabacak zamlı tarifenin 4 Ocak 2022 itibariyle geçerliği olduğunu hatırlattı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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