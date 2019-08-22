Konya'da okul servis fiyatlarında düzenleme

22.08.2019 15:37

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüsçüler Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, UKOME kararıyla Konya'daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. En kısa mesafe eğitim sezonunda 1.750 TL olurken en uzun mesafe 2 bin 50 TL olarak belirlendi.



Yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, "Okul servis araçları ücretlerine düzenleme yapıldı. 2019 - 2020 sezonunda eğitim öğretim 180 gün olarak hesaplanmış olmasına rağmen okullarımızın 1 hafta önce açılarak yarıyıl içerisinde 1 haftada tatil edilecek olması ve bu uygulamanın ikinci yarıyılda da gerçekleştirilecek olması nedeniyle 15 gün birinci yarıyılda, 15 gün ikinci yarıyılda olmak üzere işletme maliyetlerimiz 9 ay iken 10 aya çıkmış oldu. 1 aylık bu artış, şoför, rehber personel ve SGK maliyetleri, okul servis işletmecisi esnafımızın üstüne yük olarak yansımış olup, 10 ay üstünden bir hesaplama yapıldığı takdirde geçen yıla oranla hiç bir artış yapılmadığı gözükmemektedir. Bütün etkiler göz önüne alınarak bugün yapılan UKOME toplantısında düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonunda geçerli olacak okul servis ücretleri, 0 - 3 km için yıllık 1.750 TL, 0 - 6 km için 1.850 TL, 0 - 12 km için 1.920 TL ve 0 - 20 km için de 2.050 TL olarak belirlendi. Servis taşıma ücretleri eğitim - öğretim sezonu olarak baz alınarak belirlenmiştir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA