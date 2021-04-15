Konya'da "Okul- Sanayi İş Birliği" projesi başladı

MÜSİAD Konya Şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul- Sanayi İş Birliği" protokolü ile gençleri iş dünyasına kazandırılacak projenin ilk uygulaması başladı.

MÜSİAD Konya Şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul- Sanayi İş Birliği" protokolü ile gençleri iş dünyasına kazandırılacak projenin ilk uygulaması başladı.

Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın belirlenen günlerinde MÜSİAD Konya üyelerinin işletme ve fabrikalarında uygulamalı eğitim görüyor.

Okulda, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilere sanayi işletmelerinde işbaşı eğitim verilmesi ile ahilik kültürünün kazandırılması ve mezun öğrencilerin istihdamının sağlanması hedefleniyor.

Proje, mezunların iş hayatına atılmasıyla işletmelere kalifiye iş gücü açısından önemli katkı sağlayacak.

Sektörlerin ihtiyaçlarına ve dinamizmine uygun, etkinlik ve verimlilik esasına dayanan işbirliği ve işleyiş modelini benimsemiş gençlerin iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan